Znamy numer gwiazdki United. Nosiła go legenda

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Manchester United: Holender przejmuje numer Duńczyka i klubowej legendy

Manchester United rozpocznie sezon 2024/25 od spotkania o Tarczę Wspólnoty. Już w sobotę, 10 sierpnia, Czerwone Diabły zmierzą się z Manchesterem City na Wembley. Będzie to tradycyjny pojedynek zdobywcy krajowego pucharu z triumfatorem rozgrywek Premier League, a więc mecz o Superpuchar Anglii.

Klub z Old Trafford w letnim okienku dokonał dwóch istotnych wzmocnień, a na Old Trafford zameldowali się Leny Yoro i Joshua Zirkzee. Niestety, sprowadzony z Lille obrońca doznał kontuzji kości śródstopia i na boisku obejrzymy go dopiero za około trzy miesiące. 18-latek już rozpoczął rehabilitację.

Do dyspozycji Erika ten Haga od początku będzie drugi ze sprowadzonych zawodników. Joshua Zirkzee może zadebiutować już w sobotnim starciu z Obywatelami. Z jakim numerem na koszulce wystąpi reprezentant Holandii? Klub poinformował, że 23-latek będzie nosił “jedenastkę”. W poprzednim sezonie z tym numerem grał Rasmus Hojlund, który teraz wybrał “dziewiątkę”.

Ready to seize his moment. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 6, 2024

W przeszłości numer 11 należał między innymi do legendarnego Ryana Giggsa, który nosił go nieprzerwanie od sezonu 92/93 do sezonu 13/14.