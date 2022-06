Pressfocus Na zdjęciu: Thiago i Mohamed Salah

Sezon 2021/2022 w Premier League już dawno za nami. Teraz poznaliśmy jednak wyróżnienia przyznane przez Związek Zawodowych Piłkarzy.

Związek Zawodowych Piłkarzy w Anglii przyznał wyróżnienia

Poznaliśmy też najlepszą jedenastkę w Premier League

Zabrakło miejsca dla gwiazdy Tottenhamu

Premier League: znamy indywidualne wyróżnienia

Wyścig o mistrzostwo Anglii w sezonie 2021/2022 trwał do ostatniej kolejki. O miano najlepszej drużyny w Premier League walczył Manchester City i Liverpool. Ostatecznie punkt więcej zdobył zespół dowodzony przez Pepa Guardiolę. To właśnie jego podopieczny otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza w Premier League. Na wyróżnienie to zapracował Phil Foden. Z grona wszystkich zawodników, statuetkę dla MVP otrzymał zaś Mohamed Salah, czyli ex aequo król strzelców.

Jedenastka najlepszych piłkarzy

Związek Zawodowych Piłkarzy w Anglii oprócz wyróżnień indywidualnych, wybrał najlepszą jedenastkę. Zdominowali ją piłkarze wicemistrza Anglii. W specjalnej drużynie znajduje się sześciu przedstawicieli The Reds, z czego zestawienie rozpoczyna Alisson. Brazylijczyk w obronie ma klubowych kolegów (Virgil Van Dijk i Trent Alexander-Arnold). Linię obrony uzupełnia jedyny piłkarz Chelsea (Antonio Ruediger) i jeden z trzech przedstawicieli Manchesteru City (Joao Cancelo).

Mistrz Anglii dysponował najlepszą linią pomocy, więc logiczne, że w drugiej linii wybrani zostali Kevin De Bruyne i Bernardo Silva. Formację tę uzupełnił Thiago. W ataku znajdziemy duo z Liverpoolu-Sadio Mane i Mohamed Salah. Znalazło się też miejsce dla Cristiano Ronaldo. Pominięty został zaś Heung-Min Son, czyli ex aequo król strzelców (23 trafienia).

