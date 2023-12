Zmiana w bramce Man Utd? Erik ten Hag zabrał głos

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Andre Onana cieszy się ogromnym zaufaniem u Erika ten Haga

Holender zdradził, że nie planuje dokonać zmiany w Manchesterze United

Wiele ciepłych słów w stronę Kameruńczyka powiedział szkoleniowiec

Erik ten Hag: Onana to wspaniały bramkarz

Andre Onana zagrał bardzo słabe zawody w środku tygodnia z Galatasaray. Wielu kibiców spodziewało się, że Erik ten Hag wreszcie dokona zmiany w bramce Manchesteru United. Tak się jednak nie stanie. Holenderski trener nie przewiduje rotacji, a na dodatek bardzo ciepło wypowiedział się o Kameruńczyku.

– Mam zaufanie do Toma Heatona i Altaya Bayindira, to jest jasne. Jeśli chodzi o Andre, to sami widzicie, że jest zaraz za Alissonem, jeśli chodzi o zapobieganie oczekiwanym bramkom w całej lidze. W Lidze Mistrzów zdobył ogromne doświadczenie z Ajaxem Amsterdam i Interem Mediolan. W ostatnim sezonie był najlepszym golkiperem w Champions League, zaraz za Manuelem Neuerem i Thibautem Courtois z Realu Madryt – powiedział trener “Czerwonych Diabłów”.

– Onana to wspaniały bramkarz i ma potencjał, więc musimy nad tym pracować. Robi to nieustannie i będziemy z nim pracować. Menadżer, trenerzy oraz piłkarze go wspierają – dodał.

Andre Onana w obecnie trwającym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Manchesteru United. W tym czasie udało mu się siedmiokrotnie zakończyć mecz na zero z tyłu.

