Zaha: dajcie znać, gdy weźmiecie problem rasizmu na poważnie

Wilfried Zaha doznał wielu ataków na tle rasistowskim po meczu, w którym jego Crystal Palace niespodziewanie pokonało Manchester City (2:0). Iworyjczyk opublikował część z ataków wraz ze swoim komentarzem.

Wilfried Zaha był gwiazdą meczu pomiędzy Crystal Palace a Manchesterem City (2:0)

Po meczu napastnik był atakowany na tle rasistowskim

Iworyjczyk opublikował część z wiadomości, po czym skomentował je w ostrych słowach

Zaha zaatakowany na tle rasowym, ostra odpowiedź napastnika

Wilfried Zaha był bohaterem sobotniego spotkania pomiędzy Crystal Palace i Manchesterem City. Niespodziewanie Orły pokonały mistrzów Anglii, a Iworyjczyk strzelił pierwszą bramkę i wziął udział w akcji, po której z boiska wyleciał Aymeric Laporte.

Dla 28-latka był to wyjątkowy mecz, bo strzelił w nim 50. bramkę na boiskach Premier League. Nie mógł jednak w pełni cieszyć się z sukcesu, bo po spotkaniu został wielokrotnie zaatakowany na tle rasistowskim. Iworyjczyk opublikował część z obraźliwych wiadomości, a na koniec sam się do nich ustosunkował.

“Ta wiadomość nie jest po to, żebym dostał milion wiadomości na temat wspierania mnie lub że to obrzydliwe. Nie jestem tu z powodu tych wszystkich bzdur, które są robione zamiast prawdziwego naprawiania tego problemu! Nie mam nic przeciwko obelgom, bo w dzisiejszych czasach wiąże się to z wykonywaniem mojej pracy, choć to żadna wymówka. Mój kolor zawsze będzie prawdziwym problemem, ale to nic, bo jestem czarny i dumny! Odezwijcie się, gdy weźmiecie ten problem na poważnie” – napisał Zaha.

28-latek już wcześniej krytykował klękanie przed spotkaniami Premier League, uważając, że to nie naprawi problemu. Jak widać, pomimo szeroko zakrojonej kampanii, ataki na tle rasowym są w Anglii nadal na porządku dziennym.

Zaha w obecnym sezonie rozegrał dziewięć ligowych spotkań dla Crystal Palace. Zanotował w nich trzy gole i asystę.

