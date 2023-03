Daily Mail przekonuje, że szejk Jassim bin Hasan Al Thani wkrótce złoży nową, lepszą ofertę kupna Manchesteru United. Ma to związek z pozytywnymi negocjacjami obu stron, do których doszło w czwartek.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Szejk Jassim złoży lepszą ofertę kupna Man Utd

Delegacja reprezentująca Katarczyków spotkała się z przedstawicielami United

Ich oferta ma przewagę nad propozycją grupy INEOS

Katarski szejk bliżej przejęcia klubu z Old Trafford

Zgodnie z raportem Daily Mail oczekuje się, że szejk Jassim bin Hasan Al Thani złoży drugą ofertę kupna Manchesteru United. Grupa reprezentująca szejka spotkała się w czwartek z władzami klubu na Old Trafford w kolejnym etapie procesu sprzedaży United, a negocjacje trwały 10 godzin.

United zaprosiło zainteresowane strony do odwiedzenia klubu w celu bliższego przyjrzenia się sytuacji finansowej klubu, jego perspektywom rozwoju oraz przedyskutowania przebudowy Old Trafford i centrum treningowego. Grupa reprezentująca INEOS, główny rywala szejka Jassima do kupna Czerwonych Diabłów ma wizytować klub w piątek.

Z kolei według The Guardian, szejk Jassim, który jest synem byłego premiera Kataru, jest faworytem do kupna United ze względu na potencjalne możliwości biznesowe dla rodziny Glazer jako wynik transakcji sprzedaży klubu.

Planowane przejęcie United z pewnością zajmie jeszcze trochę czasu. Pojawiły się jednak sugestie, że rodzina Glazerów chce zakończyć ten proces przed otwarciem letniego okienka transferowego.

