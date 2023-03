Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Reiss Nelson

Reiss Nelson ma kontrakt ważny tylko do końca czerwca

Anglik przede wszystkim chce reprezentować Arsenal

Skrzydłowy może jednak liczyć na kuszące alternatywy

Arsenal priorytetem, wychowanek ma też alternatywy

Wygranie Premier League to priorytetowy cel, który na ostatnie miesiące sezonu 2022/2023, obrał Arsenal. Kanonierzy prowadzą w tabeli z pięcioma punktami przewagi nad Manchesterem City. Zapas punktowy byłby mniejszy, gdyby nie Reiss Nelson.

23-letni angielski skrzydłowy jeszcze niedawno miał w tym sezonie dwa strzelone gole i tyle samo asyst. Nelson pomógł niedawno Arsenalowi pokonać Bournemouth (gol i asysta), dzięki czemu klub zaczął zastanawiać się nad przedłużeniem wygasającego w lipcu kontraktu.

Nelson to wychowanek Arsenalu, więc przede wszystkim chce on zostać w Londynie. Jeżeli 23-latkek będzie wolnym zawodnikiem, może on liczyć na propozycję kontraktu od Brighton i OGC Nice. W przypadku utrzymania formy, zapewne pojawi się jeszcze więcej ofert.

Czytaj także: Były gracz jest pewny. “Jeżeli wygrają te mecze, sięgną po tytuł”