PressFocus Na zdjęciu: Arsenal

Arsenal rozgrywa znakomity sezon w Premier League

Kanonierzy przewodzą ligowej stawce z przewagą pięciu punktów nad Manchesterem City

Paul Merson, były zawodnik The Gunners, wskazał mecze kluczowe dla walki o tytuł

Decydujące trzy spotkania

– Myślę, że wygrają ligę – powiedział Paul Merson na temat Arsenalu w programie Soccer Saturday. – Po prostu idą przed siebie i nie wiedzą, kiedy się zatrzymać. To cztery już cztery zwycięstwa z rzędu w Premier League. Należy zwrócić uwagę na to, w jakiej byli dyspozycji, zanim zaczęli wygrywać te spotkania. Przegrywali 1:0 z Aston Villą po dziesięciu minutach, nie wygrali od trzech meczów, zostali pokonani przez Man City, ale zdołali się odbić.

– W pojedynku z Bournemouth byli genialni, ale następne trzy mecze, przynajmniej według mnie, będą kluczowe. Jeśli je wygrają, nie wiem, czy są w stanie zaprzepaścić okazję na triumf w lidze.

– To, co podoba mi się w Arsenalu, to to, że nie ustają w swoich działaniach. Kiedy piłka wpada w pole karne, ale w tej strefie nie ma zbyt wielu graczy, zawodnicy będący poza szesnastką utrzymują akcję w napięciu, futbolówka wychodzi poza 16. metr, a później znowu zagrywają ją przed bramkę. Nieustępliwość – to ich cechuje – zakończył Merson.

Trzy wspomniane spotkania, o których mowa, to Fulham (wyjazd), Crystal Palace (dom) i Leeds (dom).