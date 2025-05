Wpadki PSG i Arsenalu. Solidarne porażki przed rewanżem

Icon Sport / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: PSG i Arsenal

PSG i Arsenal przegrywają przed LM

Pierwsza odsłona półfinałowej rywalizacji w Lidze Mistrzów zakończyła się po myśli PSG. Podopieczni Luisa Enrique sięgnęli po skromne zwycięstwo na The Emirates – jedyną bramkę zdobył Ousmane Dembele. To oznacza, że Arsenal musi odrabiać straty na wyjeździe. Jak obie ekipy przygotowują się do zbliżającego się rewanżu? W sobotę zarówno Paryżanie, jak i londyńczycy rozegrali spotkania w swoich krajowych ligach.

PSG mierzyło się z RC Strasbourg. Luis Enrique postanowił dokonać aż 10 zmian w stosunku do pierwszego starcia z Kanonierami! Miejsce w podstawowym składzie utrzymał tylko Joao Neves. To wykorzystała ekipa Liama Roseniora. Gospodarze objęli prowadzenie w 20. minucie – samobójcze trafienie zanotował Lucas Hernandez. Tuż przed zmianą stron Felix Lemarechal zdobył drugą bramkę dla ekipy Le Racing. Paryżanie odpowiedzieli w 46. minucie za sprawą Bradleya Barcoli, ale nie było ich stać na więcej i przegrali 1:2.

Natomiast Arsenal czekał pojedynek z Bournemouth. Mikel Arteta postawił na zaskakująco silną jedenastkę i posłał w bój m.in. Bukayo Sakę czy Declana Rice’a. Kanonierzy otworzyli wynik w 34. minucie – Rice skorzystał z dogrania Martina Odegaarda. Jednak Wisienki zdołały odpowiedzieć. I zrobiły to dwukrotnie. W 67. minucie Davida Rayę pokonał Dean Huijsen, a osiem minut później do siatki trafił Evanilson. Stołeczna drużyna zanotowała porażkę 1:2 – Manchester City traci już tylko trzy punkty do The Gunners.