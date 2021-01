Wielka sensacja na Old Trafford! Lisy wciąż niepokonane

W ostatnich spotkaniach 20. kolejki Premier League nie narzekaliśmy na nudę. W Teatrze Marzeń doszło do sensacji, po tym jak Sheffield United pokonał Manchester United 2:1 (1:0). Natomiast w spotkaniu Evertonu z Leicester padł remis 1:1.

Manchester United – Sheffield United

Po pierwszej połowie Czerwone Diabły nie miały powodów do zadowolenia. W Teatrze Marzeń doszło do niemałej niespodzianki, kiedy ostatniej drużynie w lidze prowadzenie zapewnił Kean Bryan. Wahadłowy najwyżej wyskoczył do dośrodkowania z rzutu rożnego i pewnym strzałem głową otworzył wynik tego widowiska. Szable były zepchnięte do głębokiej defensywy, a swoich szans szukały właśnie w stałych fragmentach oraz kontratakach. Tymczasem Manchester częściej utrzymywał się przy piłce, jednak nie potrafił wykorzystać swojej przewagi. Żaden z wyprowadzanych ataków nie zaskoczył gości, ponieważ w większości akcji brakowało odpowiedniej dynamiki, a także ostatniego podania, które otworzyłoby futbolówce drogę do siatki.

Zdecydowanie więcej emocji przyniosła druga połowa. W 64. minucie do remisu doprowadził Harry Maguire. Angielski obrońca również trafił do siatki głową z rzutu rożnego. Kapitan The Reds mocnym uderzeniem skierował piłkę w lewy dolny róg. Wydawało się, że Manchester United włączył szósty bieg i jest na dobrej drodze, aby odwrócić losy tej rywalizacji.

Niespodziewanie w 74. minucie defensorzy Solskjaera nie przypilnowali Olivera Burke, który sprytnie znalazł dogodną pozycję do oddania strzału. Na nieszczęście United futbolówka wpadła do bramki po rykoszecie i zmyliła hiszpańskiego golkiperowi.

Szable zdołały utrzymać korzystny rezultat do końca, czym doprowadziły do niemałej sensacji. Przypomnijmy, że Sheffield wciąż jest ostatnią drużyną w lidze, natomiast Czerwone Diabły zgubiły arcyważne punkty w walce o mistrzostwo.

Everton FC – Leicester City

Z kolei na Goodison Park, Everton rywalizował z Leicester. Drużyny aspirujące o udział w Lidze Mistrzów, tym razem zagrały w taktyczne szachy. Często byliśmy świadkami walki w środku pola. W dodatku rozregulowane celowniki nie zapowiadały, że nagle rezultat ulegnie zmianie. Kiedy wybił drugi kwadrans, futbolówkę do siatki skierował James Rodriguez. Reprezentant Kolumbii znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Oddał strzał z dobitki, po którym piłka otarła słupek i wpadła do bramki.

Po przerwie zdecydowanie wyższą jakość piłkarską pokazały Lisy. Leicester grał bez kompleksów, przez co różnica klas była widoczna gołym okiem. The Toffies byli cieniem samych siebie i w żaden sposób nie potrafili ponownie zaskoczyć swojego przeciwnika. Tymczasem goście z każdą minutą nabierali większej pewności siebie, aż w końcu dopięli swego. Już w 67. minucie bramka Youri Tielemansa zapewniła remis.

W dalszej części meczu Everton drżał o wynik. Goście byli bliżsi wywiezienia z Liverpoolu kompletu punktów, jednak i tak mogą być z siebie zadowoleni. Drużyna prowadzona przez Rodgersa jest niepokonana w Premier League od połowy grudnia.