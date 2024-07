Joshua Zirkzee został nowym piłkarzem Manchesteru United. Transfer holenderskiego napastnika pozytywnie ocenił Wes Brown. Były piłkarz na łamach "Euro Trash Podcast" jest optymistycznie nastawiony, co do obsady pozycji napastnika.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Wes Brown: Joshua Zirkzee jest piłkarzem, którego potrzebowaliśmy

Manchester United w letnim okienku transferowym postanowił wzmocnić pozycję napastnika. Nowym zawodnikiem „Czerwonych Diabłów” został Joshua Zirkzee. Reprezentant Holandii trafił na Old Trafford prosto z Bologni. Sprowadzenie 23-latka kosztowało Anglików 42,5 miliona euro, natomiast sam zawodnik związał się z zespołem pięcioletnią umowę.

W ostatnim programie „Euro Trash Podcast” gościł Wes Brown. Były piłkarz Manchesteru United został zapytany o transfer właśnie Joshuy Zirkzee. Anglik pozytywnie wypowiedział się o transakcji, a także samym piłkarzu. Uważa, że jego przyjście wpłynie również dobrze na Rasmusa Hojlunda.

– Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Joshua Zirkzee jest piłkarzem, którego potrzebowaliśmy, a do tego to młody chłopak. Myślę, że to będzie dobry ruch i naprawdę ciekawy. Rasmus Hojlund nie strzelił wystarczającej liczby goli w ubiegłym sezonie. To oczywiste. Oprócz tego wszystko w grze Rasmusa było dobre. Fajnie, że teraz będzie rywalizacja pomiędzy tą dwójką i zobaczymy, kto będzie grał. Zirkzee to bardzo dobra opcja, której potrzebowaliśmy – powiedział Wes Brown, cytowany przez portal „DevilPage”.

Joshua Zirkzee ma za sobą fantastyczny sezon w barwach Bologni. 23-latek w minionej kampanii rozegrał 37 spotkań w barwach włoskiego klubu. W tym czasie udało mu się strzelić 12 goli oraz zaliczyć siedem asyst.

