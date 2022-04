fot. PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen ma kontrakt ważny z Brentford tylko do końca tego sezonu. Tymczasem ostatnio na temat przyszłości Duńczyka głos zabrał menedżer klubu z Premier League.

Wciąż niejasna jest przyszłość Christiana Eriksena

Reprezentant Danii ma umowę ważną z Brentford tylko do końca czerwca 2022 roku

Kilka zdań na temat zawodnika wypowiedział w rozmowie ze Sky Sports menedżer Pszczół

Eriksen analizuje różne scenariusze

Christian Eriksen zasilił szeregi Brentford w trakcie zimowego okna transferowego. W tej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w siedmiu spotkaniach ligi angielskiej, notując w nich jedno trafienie i dwie asysty.

– Chciałbym powiedzieć, że jestem pewien, że zostanie, ale decyzja zapadnie po zakończeniu sezonu. Zrobię co w mojej mocy, ale ostateczna decyzja należy do Christiana. Jeśli przeprowadzka do innego klubu ma dla niego sens, to zrobi to – powiedział Thomas Frank w rozmowie ze Sky Sports.

– Mam nadzieję, że Christian dokona właściwego wyboru dla siebie i swojej rodziny. Naprawdę mam nadzieję, że ostatecznie zdecyduje się zostać w Brentford – dodał menedżer klubu z Premier League.

Eriksen znalazł się na czołówkach mediów latem minionego roku z powodu ataku serca w trakcie spotkaniu Eruo 2020, w którym Dania mierzyła się z Finlandią. Na oczach całego świata przeprowadzana była akcja reanimacyjna zawodnika, która ostatecznie zakończyła się sukcesem. Lekarzom udało się uratować życie Eriksena, który później został wyposażony w kardiowerter-defibrylator, z którym nie wolno grać w piłkę nożna w Serie A. Z tego powodu piłkarz musiał rozstać się z Interem Mediolan.

