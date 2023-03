PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Niedawno Kyle Walker ponownie został “bohaterem” ekscesu obyczajowego

Manchester City wstrzymał rozmowy negocjacyjne z obrońcą w sprawie nowej umowy

Anglik nie stanie jednak przed sądem. Sprawę zamknęło bowiem porozumienie pozasądowe

Walker nie stanie przed sądem. Co na to Manchester City?

Kyle Walker to jeden z najlepszych bocznych obrońców ostatnich lat w Premier League. Lubi jednak przyciągać kontrowersje. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób reprezentant Anglii spędził dzień wolny, otrzymany od Pepa Guardioli. The Sun dotarło do filmiku, na którym zdecydowanie nietrzeźwy Walker obnaża się, po czym przystawia się do kobiety. Ta należała do grupy, z którą przyszedł do baru, lecz nie była to jego żona.

Manchester City zareagował wstrzymaniem rozmów z 32-latkiem na temat nowej umowy. Obecna obowiązuje zaledwie do końca sezonu 2023/2024. Sprawa może jednak rozejść się po kościach dla Anglika. W piątek okazało się bowiem, że piłkarz nie stanie przed sądem za ostatni incydent. Rzecznik prasowy policji potwierdził w oświadczeniu, że wszystkie strony porozumiały się drogą pozasądową. To oznacza zamknięcie sprawy.

Nie wiadomo jeszcze, czy mistrzowie Anglii zdecydują się jakoś zareagować w kwestii swojego piłkarza. Od momentu wypłynięcia wspomnianego wideo, Anglik rozegrał zaledwie dwie minuty w meczu z Crystal Palace. Przeciwko RB Lipsk nie pojawił się nawet na boisku.

Walker rozegrał już w tym sezonie 22 spotkania dla Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Zanotował jedną asystę w Pucharze Anglii.

