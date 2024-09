Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk chce zagrać na Mistrzostwach Świata 2026

Virgil van Dijk wciąż nie przedłużył obowiązującego do czerwca 2025 roku kontraktu z Liverpoolem. W związku z tym w mediach trwają dywagację na temat przyszłości środowego obrońcy. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby kapitan The Reds pozostał w klubie.

W przypadku reprezentanta Holandii nie pojawiają się żadne wzmianki, które łączyłby piłkarza z innym klubem. Z kolei sam zawodnik niechętnie rozmawia o swoich planach na przyszłość w przypadku piłki klubowej. Inaczej sprawa ma się jeśli chodzi o grę w kadrze narodowej. Virgil van Dijk po meczu Holandia – Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów podczas rozmowy z dziennikarzami wyjawił, że jego celem jest występ na następnych Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

– Tak, chcę zagrać na następnym mundialu. Wiem, że nadal jestem więcej niż wystarczająco dobry. Jestem kapitanem Liverpoolu, kluczowym zawodnikiem, a fizycznie wciąż czuję się świetnie – powiedział Virgil van Dijk, cytowany przez Fabrizio Romano.

Van Dijk trafił na Anfield Road zimą 2018 roku z Celtiku Glasgow. The Reds zapłacili za obrońcę rekordową wtedy kwotę ok. 85 milionów euro. Podczas pobytu w klubie razem z Liverpoolem świętował triumf m.in. w Lidze Mistrzów i Premier League. Na swoim koncie ma 273 mecze w koszulce Liverpoolu, w których zdobył 23 bramki i zaliczył 12 asyst.