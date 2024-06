Victor Lindelof w rozmowie z "Fotbollskanalen" postanowił podsumować miniony klubowy sezon. Obrońca Manchesteru United przyznał, że była to trudna kampania zarówno dla niego jak i całej drużyny "Czerwonych Diabłów".

Victor Lindelof: W mojej dotychczasowej karierze nie miałem takich problemów

Klubowy sezon 2023/24 dobiegł końca w Premier League. Z pewnością może odetchnąć z ulgą Manchester United, który ma za sobą kompletnie nieudaną kampanię. „Czerwone Diabły” z rozgrywkami Ligi Mistrzów pożegnali się już na etapie fazy grupowej, a w lidze zajęli odległe miejsce. Podopieczni Erika ten Haga na osłodę wygrali Puchar Anglii, pokonując w finale Manchester City (2:1).

Głównym problemem Manchesteru United przez cały rok były kontuzje. To właśnie one sprawiły, że sezon nie był tak udany dla zespołu z Old Trafford. W najnowszej rozmowie z „Fotbollskanalem” Victor Lindelof poruszył temat kontuzji. Szwed również podsumował sezon w jego wykonaniu, a także całej drużyny „Czerwonych Diabłów”.

– To był trudny sezon. W mojej dotychczasowej karierze nie miałem takich problemów z kontuzjami. Pod tym względem to było trudne. Walczyłem o to, aby być dostępnym na ostatnie spotkania, ale miałem odnowienie urazu – powiedział Victor Lindelof, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– To był trudny sezon dla mnie, ale również dla drużyny. Zdobycie Pucharu Anglii, tak istotnego historycznie trofeum, miało duże znaczenie dla klubu, wszystkich zawodników i sztabu szkoleniowego. To było idealne zakończenie bardzo trudnego sezonu. Myślę, że może to dodać wszystkim energii – stwierdził reprezentant Szwecji.

