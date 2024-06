SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony na liście transferowej Man Utd

Manchester United w 2022 roku zaszalał na rynku transferowym, sprowadzając do siebie Antony’ego. Wówczas Czerwone Diabły zapłaciły za Brazylijczyka zawrotną sumę 95 milionów euro. Czas pokazał, że była to jedna z najgorszych decyzji w historii klubu.

Antony kompletnie nie sprostał oczekiwaniom, prezentując bardzo niski poziom sportowy. Cała drużyna z Old Trafford parokrotnie mierzyła się z kryzysem, ale skrzydłowy zawodził wyjątkowo. Kibice przeciwnych drużyn, a także niektórzy fani Man Utd, drwili z Brazylijczyka, tworząc popularne memy.

Niedawno Alex Crook z serwisu talkSPORT przekazał, że Czerwone Diabły straciły cierpliwość do gwiazdora i wystawiły go na listę transferową. Kolejki chętnych nie ma, ale klub liczy na to, że uda się uzyskać przynajmniej częściowy zwrot zapłaconych pieniędzy. Zawodnik jest wyceniany na około 28 milionów euro.

Serwis Fichajes bierze pod uwagę możliwość, że Antony zostanie na Old Trafford, ponieważ do klubu nie wpłynie żadna satysfakcjonująca oferta. W takiej sytuacji Erik ten Hag będzie zmuszony dać piłkarzowi jeszcze jedną i ostateczną szansę. Jeszcze inną opcją jest wypożyczenie Brazylijczyka, aby ten mógł spokojnie odbudować formę w słabszym klubie. W grę może wchodzić powrót do Ajaxu Amsterdam.

