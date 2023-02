fot. PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Manchester United wyraźnie odżył po zatrudnieniu Erika ten Haga. O obiecującym projekcie wypowiedział się Raphael Varane, który widzi, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku.

Manchester United ma duże szanse na zakończenie sezonu w czołowej czwórce

Obecna kampania układa się dla “Czerwonych Diabłów” coraz lepiej

Raphael Varane uważa, że na Old Trafford panuje wyjątkowa atmosfera

Varane wierzy w projekt “Czerwonych Diabłów”

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga czyni błyskawiczne postępy. Po niewielkich zawirowaniach na początku sezonu, ekipa z Old Trafford jest w świetnej dyspozycji ma ogromne szanse na zakończenie sezonu w czołowej czwórce. Uważa się, że to ona może w najbliższych tygodniach stanowić największe zagrożenie dla Arsenalu, który zmierza po mistrzostwo Anglii.

W projekt “Czerwonych Diabłów” bardzo mocno wierzy Raphael Varane, który jest pod wrażeniem atmosfery w zespole. Francuz zdradza, że szatnia ma bardzo dobre relacje z holenderskim menedżerem i szybko przystosowała się do jego sposobu gry.

– Wspólna gra bardzo nas cieszy i widać to na boisku, ale również po wynikach. Jest bardzo pozytywna dynamika w zespole. Tworzy się tutaj coś wyjątkowego, jest atmosfera i czuć emocje. Cieszę się, że tak dobrze zintegrowałem się z zespołem i przystosowałem się do życia w Anglii.

– Dostosowujemy się do nowego menadżera i panuje pomiędzy nami bardzo dobre zrozumienie. Wiemy dokładnie, jak menadżer chce, abyśmy grali i pokazujemy to na boisku. Czujemy się komfortowo, jeśli chodzi o to, jak mamy bronić, jak konstruować ataki, jak zarządzać meczem. Jesteśmy zrelaksowani i pewnie zmierzamy naprzód. Wyniki są widoczne gołym okiem i teraz trzeba to kontynuować – mówi.

Aktualnie Manchester United zajmuje trzecie miejsce i traci trzy “oczka” do lokalnego rywala. Udało mu się ponadto awansować do finału Pucharu Ligi Angielskiej.

