Van Dijk przerywa milczenie ws. przyszłości. Czarne chmury nad Liverpoolem

Virgil van Dijk w rozmowie z portalem The Times odniósł się do sytuacji z wygasającym kontraktem. Obrońca zdradził, że wciąż nie wiadomo, czy w przyszłym sezonie będzie piłkarzem Liverpoolu.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Jeśli ktoś mówi, że wie, kłamie prosto w twarz – mówi Van Dijk

Liverpool we wtorek pożegnał się z Ligą Mistrzów w 1/8 finału za sprawą porażki z Paris Saint-Germain w rzutach karnych. Mimo to sezon The Reds z pewnością zostanie uratowany dzięki postawie w Premier League. Podopieczni Arne Slota zajmują 1. miejsce w tabeli z przewagą 15 punktów nad drugim Arsenalem. Do końca sezonu pozostało dziesięć kolejek.

Dzień po bolesnej porażce humorów kibicom Liverpoolu nie poprawił Virgil van Dijk. Holender ma ważną umowę tylko do końca czerwca i wciąż nie pojawiła się żadna oficjalna informacja dotycząca przyszłości 33-latka. Sam zainteresowany w wywiadzie z portalem The Times zdradził, że nie wie, co się stanie w przyszłym sezonie.

– Na ten moment nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, co się stanie w przyszłym roku. Jeśli ktoś mówi, że wie, kłamie prosto w twarz – powiedział Virgil van Dijk w rozmowie z The Times.

– Posłuchajcie, zostało jeszcze dziesięć spotkań i na tym się skupiam. Jeśli będą nowe informacje, wy o tym będziecie wiedzieć. Sam o niczym nie wiem. Toczą się rozmowy za kulisami, ale to wszystko – dodał kapitan Liverpoolu.

Van Dijk na Anfield Road trafił w styczniu 2018 roku z Southampton za rekordowe ok. 85 milionów euro. Od tamtego momentu rozegrał aż 310 spotkań w koszulce Liverpoolu, w których zdobył 26 bramek. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów i Premier League.