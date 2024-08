Van Dijk zachwycony nowym transferem Liverpoolu

Virgil van Dijk w rozmowie z "The Independent" wyraził swoje zadowolenie z transferu Federico Chiesy z Juventusu. - Cieszę się, że moglibyśmy dokonać jakościowego wzmocnienia - powiedział kapitan The Reds.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Holenderski obrońca cieszy się z przybycia Federico Chiesy

Federico Chiesa dołączył do Liverpoolu za 12 milionów euro z Juventusu Turyn. The Reds nie byli aktywni podczas letniego okienka transferowego i ograniczyli swoje zakupy do zaledwie dwóch nowych zawodników, co wywołało mieszane reakcje wśród kibiców. Za 30 milionów euro wykupiono również Giorgiego Mamardashviliego z Valencii. Gruziński golkiper pozostał jednak w ramach rocznego wypożyczenia w Hiszpanii.

Virgil van Dijk w rozmowie z “The Independent” przed nadchodzącym meczem z Manchesterem United na Old Trafford w 3. kolejce Premier League, podkreślił znaczenie sprowadzenia Chiesy na Anfield Road.

– Myślę, że biorąc pod uwagę tak długi sezon, z tak wieloma meczami, zdecydowanie cieszę się, że moglibyśmy dokonać jakościowego wzmocnienia, które będzie potrzebne. A fakt, że Chiesa do nas dołączył, jest bardzo dobrym prognostykiem – stwierdził kapitan Liverpoolu. 26-letni skrzydłowy z Włoch w minionym sezonie borykał się z urazami, które wpłynęły na jego formę.

Holender ma ważny kontrakt do końca tego sezonu, a rozmowy ws. przedłużenia nie posunęły się do przodu. Liverpool pod wodzą nowego menedżera Arne Slota rozpoczął sezon Premier League od dwóch zwycięstw. The Reds pokonali Ipswich Town (2:0) oraz Brentford (2:0).