Liverpool w trakcie minionego weekendu podzielił się punktami z Brighton Howe & Albion (3:3). The Reds nie wygrali zatem czwartego z rzędu spotkania u siebie. Tymczasem na ocenę stanu drużyny pozwolił sobie Virgil Van Dijk.

Liverpool traci aktualnie 11 punktów do lidera Premier League

Na ocenę obecnej sytuacji pozwolił sobie Virgil Van Dijk

Holenderski obrońca jest dobrej myśli przed spotkaniami z Rangersami i Arsenalem

“Konsekwencja najtrudniejsza w piłce nożnej”

Liverpool we wtorkowy wieczór będzie miał okazje na powrót na zwycięski szlak. The Reds zmierzą się z Rangersami w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na szczere słowa przed tym starciem pozwolił sobie filar defensywy aktualnych wicemistrzów Anglii.

– Graliśmy na najwyższym poziomie od 4-5 lat i musimy do tego wrócić. Liverpool musi trzymać się razem. Trzeba wykorzystać ten moment, ponieważ konsekwencja to najtrudniejsza część w piłce nożnej. Musimy to robić razem, wspólnie radzić sobie z niepowodzeniami i dalej realizować nasze cele – mówił Virgil Van Dijk cytowany przez oficjalną stronę Liverpoolu.

– Trudno odpowiedzieć, kiedy nasza gra ulegnie poprawie. Tym bardziej że obecnie nie jesteśmy w najlepszej formie. Jestem jednak pewny, że wrócimy na właściwe tory. Cztery miesiące temu Liverpool walczył o wszystkie tytuły, teraz nie mamy najlepszego momentu, ale osiągniemy nasz cel – dodał Holender.

Liverpool, który zdobył 10 punktów w siedmiu meczach mistrzostw Anglii, jest na dziewiątym miejscu w tabeli ligi angielskiej. Tymczasem już w najbliższy weekend w hicie Premier League podopieczni Juergena Kloppa zmierzą się z Arsenalem.

