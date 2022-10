Pressfocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool regularnie zawodzi swoich kibiców. Virgil van Dijk przekonuje jednak, że zespół Juergena Kloppa odzyska swój dawny blask i zażegna kryzys.

Virgil van Dijk został zapytany o Liverpool

Zdaniem Holendra, drużyna wróci do formy z zeszłego sezonu

Zespół Juergena Kloppa musi się jednak uporać z problemami, o których powiedział obrońca

Van Dijk zapowiada powrót do formy

11 punktów do liderujące w tabeli Premier League Arsenalu, traci aktualnie Liverpool, który rozegrał mecz mniej od londyńczyków. Zespół Juergena Kloppa ma też trochę do poprawy w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył trzy na sześć możliwych punktów. Terminarz nie jest jednak łatwy dla The Reds, Świadomość tego ma Virgil van Dijk.

– Wiemy, że przed nami trudne mecze. Rangersi w Lidze Mistrzów, a potem Arsenal, City czy West Ham. Musimy odzyskać pewności siebie i wiemy, że nam się to uda – powiedział holenderski defensor. – Wszystko zaczyna się jednak od ciężkiej pracy. Musimy znaleźć ten moment, a powtarzalność jest najtrudniejszą rzeczą w futbolu. Musimy zrobić to razem i poradzić sobie z problemami – wyjaśnił obrońca Liverpoolu. Zapowiada on, ze zespół Juergena Kloppa znów będzie prezentować formę, którą zachwycał kibiców w poprzednim sezonie.

– Oczywiście mieliśmy kilka problemów i trudno jest odpowiednio zareagować jeśli cały zespół nie jest w najlepszej formie. Jestem jednak pewny, że wkrótce wrócimy do dobrej dyspozycji. Cztery miesiące temu graliśmy o wszystkie tytuły, a teraz nie mamy najlepszego momentu. Wrócimy jednak do formy – przyznał van Dijk.

