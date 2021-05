Wolverhampton poinformowało w piątek, że Nuno Espirito Santo za porozumieniem stron odejdzie z klubu i nie będzie już trenerem tego zespołu. Portal 90min.com sporządził listę siedmiu potencjalnych następców Portugalczyka.

Koniec epoki w Wolverhampton

1 lipca 2017 roku Nuno Espirito Santo podjął pracę w roli szkoleniowca Wolverhampton Wanderers. Klub z siedzibą na Molineux Stadium występował wówczas na poziomie Championship, gdzie za kadencji Portugalczyka spędził ledwie rok. Wilki zdobyły 99 punktów i pewnie awansowały do Premier League, której zdecydowanie się nie przestraszyły. Wolverhampton było beniaminkiem, a mimo to zajęło siódmą lokatę i uzyskało prawo występów na arenie międzynarodowej. Rok później zawodnicy Nuno Espirito Santo powtórzyli siódmą lokatę w Premier League. W Lidze Europy zatrzymali się dopiero na 1/8 finału.

Sezon 2020/2021 nie jest już tak udany, jak wcześniejsze. Wolverhampton upuścili między innymi Diogo Jota i Matt Doherty, a Raul Jimenez zmaga się z poważną kontuzją. Słabsza personalnie kadra, zniżka formy oraz wiele innych czynników sprawiło, że Wolverhampton zajmuje w tabeli Premier League miejsce numer 12.

Portugalczyk najpoważniejszym kandydatem

Na Molineux Stadium nie porzucono marzeń o kwalifikacji do Ligi Mistrzów, o której mówiono kilka lat wcześniej. Dlatego następca Nuno Espirito Santo musi mieć równie wysokie albo nawet wyższe kompetencje. 90min.com wytypowało siedmiu kandydatów. Jeden z nich to wręcz nierealna opcja. Julen Lopetegui wystąpi bowiem w Lidze Mistrzów z Sevillą. Co innego jego rodak. Rafa Benitez pozostaje bez pracy od stycznia tego roku, gdy rozstał się z chińskim Dalian Professional. Hiszpan pracował już na Wyspach Brytyjskich, miedzy innymi z Liverpoolem i Chelsea.

Silne wpływy w Wolverhampton ma agent piłkarski – Jorge Mendes. Dlatego szukając trenera dla Wilków, należy mieć w głowie Portugalczyka. 90min.com podaje pięć kandydatur. Rui Faria i Vitor Pereira nie mają raczej większych szans na angaż. Takowe istnieją w przypadku Pauolo Fonseki, który wraz z końcem sezonu zostanie zastąpiony przez Jose Mourinho w Romie. Dwie pozostałe opcje to Bruno Lage (były szkoleniowiec Benfiki) i Sergio Conceicao, który prowadzi aktualnie FC Porto. To jego zespół wyeliminował Juventus w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie zdobył jednak mistrzostwa Portugalii i może być chętny na zmianę otoczenia.

W niedzielę Nuno Espirito Santo ostatni raz poprowadzi Wolverhampton. Wilki zagrają na własnym stadionie z Manchesterem United. Tutaj możecie przeczytać zapowiedź tej potyczki.

