fot. PressFocus Na zdjęciu: Danny Ings

Aston Villa nie przejęła się stratą bramki w pierwszej minucie i pokonała na wyjeździe Brighton 2-1. Dwa trafienia zaliczył Danny Ings. To kolejne zwycięstwo “The Villans” pod wodzą Unaia Emery’ego.

Konsekwentna gra Aston Villi

Po zwolnieniu Stevena Gerrarda Aston Villa szybko sięgnęła po Unaia Emery’ego. Hiszpański szkoleniowiec poprowadził swój nowy zespół w dwóch meczach z Manchesterem United. W Premier League udało się wygrać 3-1, zaś w Pucharze Ligi Angielskiej to “Czerwone Diabły” okazały się mocniejsze. W niedzielę “The Villans” mierzyli się na wyjeździe z Brighton.

Gospodarze zaskoczyli już w pierwszej minucie. Zamieszanie wykorzystał Alexis Mac Allister, który wpakował piłkę do siatki Emiliano Martineza. Aston Villa błyskawicznie przystąpiła do ataków, a świetną okazję do wyrównania otrzymała w 19. minucie. Wówczas Lewis Dunk dopuścił się faulu we własnym polu karnym, a arbiter wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Danny Ings i skutecznie wykorzystał swoją szansę.

Od tego momentu gra przenosiła się z jednego pola karnego pod drugie. Obie drużyny tworzyły sytuacje, ale w zasadzie żadna z nich nie była realnym zagrożeniem. Na przerwę piłkarze schodzili z bramkowym remisem. Po zmianie stron to Aston Villa zaatakowała konkretniej. W 54. minucie Emiliano Buendia uderzył piłką w słupek, a chwilę później z drugiego trafienia cieszył się Ings. Anglik zdecydował się na strzał zza pola karnego, czym zaskoczył Roberto Sancheza.

Dogodną okazję do wyrównania miał w 81. minucie Leandro Trossard, lecz z tego pojedynku górą wyszedł bramkarza Aston Villi. Do doliczonego czasu gry sędzia dołożył aż osiem minut, ale Brighton z tego nie skorzystało. Unai Emery mógł zatem cieszyć się ze swojej drugiej wygranej na ławce trenerskiej “The Villans”.