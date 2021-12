PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku swoimi słowami o niezadowoleniu ze swojej sytuacji w Chelsea oraz chęci powrotu do Włoch zaskoczył nie tylko kibiców, ale również Thomasa Tuchela. Menedżer The Blues odniosł się do udzielonego przez Belga wywiadu podczas konferencji prasowej przed meczem z Liverpoolem.

Romelu Lukaku podczas letniego okna transferowego ponownie został zawodnikiem Chelsea, wracając do londyńskiego klubu po kilkuletniej przerwie

W obecnym sezonie Belg zdobył dla Chelsea siedem bramek w 18 występach

Na większą liczbę występów Lukaku nie pozwoliły problemy zdrowotne

Zaskakujące słowa Lukaku. Belg niezadowolony w Chelsea

W czwartek na antenie Sky Sports wyemitowany został wywiad z belgijskim napastnikiem Chelsea. Romelu Lukaku wyraził w nim niezadowolenie ze swojej sytuacji w klubie ze Stamford Bridge.

– Fizycznie czuję się dobrze, ale nie jestem zadowolony ze swojej sytuacji w Chelsea. Tuchel zdecydował się na grę innym systemem, ale nie poddam się. Jestem profesjonalistą. Nie jestem zadowolony z tej sytuacji, ale jestem profesjonalistą i nie mogę się teraz poddać – mówił napastnik Chelsea.

Tuchel skomentował wywiad Belga

Słowa Belga były zaskoczeniem nie tylko dla kibiców, ale także dla menedżera Chelsea Thomasa Tuchela. Podczas konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Liverpoolem nie zabrakło bowiem pytań w kierunku niemieckiego szkoleniowca dotyczących stanowiska Lukaku.

– Oczywiście nie podoba się nam to, ponieważ wywołuje hałas, którego nie potrzebujemy i nam nie pomaga. Nie chcemy robić z tego czegoś więcej niż jest w rzeczywistości. Bardzo łatwo jest wyrwać słowa z kontekstu, bardzo łatwo jest skrócić wypowiedzieć, zrobić nagłówki, a potem zdać sobie sprawę, że nie jest to takie złe i nie to miał na myśli – powiedział Tuchel.

– Nie czuję, aby był nieszczęśliwy. Czuję coś dokładnie przeciwnego. Dlatego jestem zaskoczony i jestem niewłaściwą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Jeśli coś jest, to na pewno wyjaśnimy to za zamkniętymi drzwiami. Możemy poświęcić czas, aby spróbować zrozumieć, co się dzieje, ponieważ nie odzwierciedla to codziennej pracy, postawy i zachowania, które Romelu pokazuje tutaj w Cobham. W przypadku Romelu, nie sądzę, aby ktokolwiek w tym budynku był świadomy tego, że jest nieszczęśliwy. Nie widzę powodu dla którego tak miałoby być. To wszystko, co mogę powiedzieć – dodał niemiecki szkoleniowiec.

W obecnym sezonie Lukaku rozegrał w barwach Chelsea 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając siedem bramek i dokładając do tego dwie asysty. Reprezentant Belgii wpisał się na listę strzelców w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach z Aston Villą i Brighton & Hove Albion. W niedzielę The Blues zmierzą z Liverpoolem.

Zobacz także: Lukaku jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Chelsea i przeprosił fanów Interu

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin