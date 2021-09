Brak Edouarda Mendy’ego w składzie Chelsea na ostatnie ligowe spotkanie z Tottenhamem Hotspur było sporym zaskoczeniem. Trener Thomas Tuchel potwierdził, że 29-letni Senegalczyk nie był w pełni gotowy do występu w derbowym meczu, który ostatecznie zakończył się wygraną 3:0 The Blues.

Bramkarz Chelsea Edouard Mendy nie zagrał w ostatnim meczu z Tottenhamem z powodu problemów zdrowotnych

Thomas Tuchel przyznał, że Senegalczyk nie był w 100 procentach gotowy do gry w tym meczu

Miejsce Mendy’ego w bramce The Blues zajął Kepa Arrizabalaga

Mendy nie zdążył się wykurować

Mendy w ostatnich dniach zmagał się z problemami zdrowotnymi, których nabawił się podczas meczu Ligi Mistrzów z Zenitem Sankt Petersburg. Bramkarz nie zdążył wrócić do pełnej sprawności i zabrakło go w składzie na pojedynek Chelsea z Tottenhamem.

– Staraliśmy się przez cały tydzień, ale podczas sobotniego treningu wyglądało to tak sobie – powiedział menedżer Chelsea Thomas Tuchel. – To efekt kopnięcia w końcówce meczu przeciwko Zenitowi w Lidze Mistrzów. To bardzo bolesna sprawa i nie czuł się w 100 procentach komfortowo czy pełnym rozciągnięciu lub upadku. Nie czuł się komfortowo w walce przy rzutach wolnych lub rożnych – dodał niemiecki szkoleniowiec.

Ostatecznie przeciwko Tottenhamowi zagrał Kepa Arrizabalaga, natomiast Mendy zasiadł trybunach. – Edou był wsparciem i naszą dobrą energią. Jestem szczęśliwy, że Kepa odegrał kluczową rolę i zachował czyste konto. To jest to, na co zasługuje i jestem szczęśliwy, że miał taką możliwość – powiedział Tuchel.

W meczu z Tottenhamem nie wystąpił również Christian Pulisic, który prawdopodobnie opuści także środowe spotkanie Carabao Cup z Aston Villą. – Mecz z Aston Villą jest chyba za szybko, choć mam nadzieję, że się mylę. Takie mam wrażenie biorąc pod uwagę jego nieobecność na treningu. Zobaczymy w poniedziałek.

Spotkanie 1/16 finału Carabao Cup, w którym Chelsea zmierzy się u siebie z Aston Villą rozegrane zostanie w środę o godzinie 20:45. Kolejny ligowy pojedynek The Blues czeka w sobotę. W hicie kolejki drużyna Thomasa Tuchela podejmować będzie na Stamford Bridge Manchester City.

Chelsea Aston Villa 1.45 4.50 7.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20. września 2021 15:38 .