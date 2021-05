Przy okazji wtorkowego spotkania 36. kolejki Premier League pomiędzy Chelsea i Arsenalem dojdzie do spotkania starych znajomych. Prowadzący The Blues Thomas Tuchel będzie miał okazję do uściśnięcia dłoni Pierre’a-Emericka Aubameyanga, z którym z powodzeniem współpracował w Borussii Dortmund.

Spotkanie po latach

Aubameyang był zawodnikiem Borussii Dortmund w latach 2013-2018, natomiast Tuchel prowadził drużynę od 2015 do 2017 roku. W tym czasie reprezentant Gabonu rozegrał w niemieckim zespole 95 spotkań, zdobywając dla niego 79 bramek.

– Jeszcze za czasów gry w Dortmundzie, to była czysta przyjemność mieć go w składzie. Auba był fantastycznym napastnikiem, fantastycznym strzelcem. Ale co więcej, był także fantastycznym współpracownikiem poza boiskiem – powiedział Tuchel, cytowany przez Sky Sports. – Myślę, że przez dwa lata nie opuścił ani jednego treningu. Być może spóźnił się pięć minut na zajęcia, ale to się może zdarzyć. Jeśli tak się stało, to zawsze się spieszył i było mu z tego powodu przykro – kontynuował menedżer Chelsea.

– To był niezawodny związek, ponieważ dostarczał niewiarygodną liczbę bramkę. Jego szybkość była w Bundeslidze wyjątkowa i był kluczowym zawodnikiem. To nieco szalony facet, ale pozytywnie szalony – dodał.

– Wciąż pozostajemy w kontrakcie i wymieniamy się wiadomościami, gdy któryś z nas odnosi ważne zwycięstwo. W pewien sposób on zawsze będzie moim zawodnikiem, więc chcę, aby odniósł sukces i dobrze się bawił, gdziekolwiek jest. Ten kontakt nigdy się nie urwał i miło będzie go zobaczyć. Ale oczywiście chcemy go zatrzymać – dodał menedżer Chelsea.

Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:15. Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz z Chelsea – Arsenal.

