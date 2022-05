fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Chelsea zakończy sezon ligowy 2021/2022 na trzecim miejscu. Ostatnio natomiast na ciekawą opinię na temat N’Golo Kante pozwolił sobie menedżer The Blues. Thomas Tuchel porównał Francuza do najlepszych piłkarzy na świecie, odnosząc się do znaczenia zawodnika dla drużyny.

N’Golo Kante to bez wątpienia fundamentalna postać Chelsea

Pochwał w kierunku Francuza nie szczędził w rozmowie cytowany przez Sky Sports opiekun The Blues

Thomas Tuchel porównał swojego pomocnika do największych gwiazd piłki nożnej

Tuchel zachwycony Kante

Chelsea w meczu 37. kolejki Premier League zremisowała na swoim stadionie z Leicester City. W tym boju w wyjściowym składzie The Blues zagrał N’Golo Kante, który wcześniej cztery spotkania przegapił z powodu kontuzji.

– Myślę, że jest naszym kluczowym zawodnikiem. Tacy gracze są potrzebni na boisku, a on rozegrał tylko 40 procent meczów, więc nasze trzecie miejsce to cud – przekonywał menedżer Chelsea.

– To nasz Mo Salah, nasz Van Dijk, nasz De Bruyne, nasz Neymar, nasz Kylian Mbappe. Jest zawodnikiem wyróżniającym się na boisku i jeśli gra tylko 40 procent meczów, to jest to ogromny problem. N’Golo musi grać – dodał Tuchel.

Kante w trakcie kończącego się sezonu rozegrał 41 meczów, w których strzelił dwa gole, a ponadto zanotował pięć asyst.

Chelsea w najbliższą niedzielę rozegra ostatnie spotkanie w Premier League w trakcie kampanii 2021/2022. Rywalem londyńczyków będzie Watford. Spotkanie na Stamford Bridge zacznie się o 17:00.

