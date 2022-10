Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Po zwolnieniu z Chelsea, do którego doszło na początku września, Thomas Tuchel wciąż przebywa na trenerskim bezrobociu i nie spieszy się do powrotu na ławkę. “The Telegraph” informuje, że niemiecki szkoleniowiec odrzucił już w tym czasie dwie oferty z klubów Premier League.

Thomas Tuchel rozstał się z Chelsea na początku września

Od tego czasu odrzucił dwie propozycje pracy w Premier League

Niemiecki szkoleniowiec nie wyklucza objęcia posady selekcjonera reprezentacji Anglii

Tuchel rozchwytywany

Komunikat Chelsea o zwolnieniu Thomasa Tuchela był bardzo zaskakujący. Doszło do tego tuż po porażce z Dinamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów, choć media donosiły, że zapowiadało się na to już dużo wcześniej. Jego stosunki z klubowym właścicielem były napięte, a ponadto szatnia nie do końca popierała jego decyzje personalne i taktyczne. Posadę szkoleniowca londyńczyków przejął Graham Potter, który notuje bardzo obiecujący start.

Na początku września rynek trenerski zasiliło więc nazwisko niemieckiego menedżera. Momentalnie zaczęło się ono przewijać w kontekście pracy w europejskich gigantach. Media przekonywały, że jest on jednym z kandydatów do zastąpienia Massimiliano Allegriego w Juventusie, choć do zwolnienia Włocha jeszcze nie doszło.

Tuchel nie zamierza się jednak spieszyć i ze spokojem czeka na satysfakcjonujące propozycje. “The Telegraph” informuje, że od chwili zwolnienia z Chelsea odrzucił już dwie oferty z klubów Premier League.

Niewykluczone, że kolejnym przystankiem niemieckiego szkoleniowca będzie piłka reprezentacyjna. Tak wynika z doniesień Christian Falka, według którego Tuchel jest otwarty na możliwość poprowadzenia kadry Anglii, gdzie nie najlepiej w ostatnim czasie radzi sobie Gareth Southgate.

