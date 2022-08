Pressfocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel pracuje w Chelsea od stycznia 2021 roku. Obie strony są na tyle zadowolone, że działają w sprawie nowej umowy dla Niemca.

Chelsea i Thomas Tuchel rozpoczęli rozmowy

Ich tematem jest nowa umowa dla Niemca

Aktualny kontrakt opiekuna londyńczyków wygasa za dwa lata

Możliwe kolejne przedłużenie umowy

Chelsea zdecydowanie ma co robić podczas trwającego okna transferowego. The Blues chcą pozyskać między innymi de Jonga, czy Aubameyanga, a to wymaga sporych wysiłków. Ponadto nierozwiązana pozostaje kwestia przyszłości kilku zawodników, którzy chcą występować częściej, niż teraz. Do końca sierpnia w Londynie jeszcze sporo się wydarzy.

Mimo bardzo intensywnych rozmów transferowych, Chelsea znalazła czas na podjęcie rozmów z Thomasem Tuchelem. Nie było to nic negatywnego. Wręcz przeciwnie. The Blues uważają, że drużyna z niemieckim trenerem na ławce, podąża we właściwym kierunku. Nowy właściciel ufa 48-latkowi. Oprócz wsparcia Tuchel może dostać nowy kontrakt.

Pierwszy kontrakt z Chelsea, Tuchel podpisał w końcówce stycznia 2021 roku. Niemca zatrudnił Roman Abramowicz, który niespełna pół roku później aktywował klauzulę przedłużenia umowy do 30 czerwca 2024 roku. Właśnie wtedy wygasa aktualny kontrakt niemieckiego szkoleniowca. Todd Boehly planuje przedłużyć współpracę z 48-letnim opiekunem The Blues aż do 30 czerwca 2026 roku.

