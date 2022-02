Obrońca Newcastle wypada na kilka tygodni

PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Radość Newcastle United po zwycięstwie z Aston Villa nie trwała długo. Jak się okazuje w niedzielnym spotkaniu poważnej kontuzji nabawił się Kieran Trippier, który będzie pauzował kilka tygodni.

Kieran Trippier złamał kość śródstopia w meczu z Aston Villą

Obrońca będzie pauzował około sześciu tygodni

Sytuacja kadrowa Newcastle staje się coraz gorsza

Trudna sytuacja kadrowa Newcastle United

Trippier dołączył do Newcastle w styczniu z Atletico Madryt i od razu stał się ważnym ogniwem drużyny z St. James’ Park. Nie tylko pomógł uszczelnić defensywę, ale również dodał drużynie kolorytu w grze ofensywnej.

Badania wykazały, że Trippier w niedzielę doznał złamania kości śródstopia. W takiej sytuacji jego rozbrat z piłką jest szacowany na około sześć tygodni. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Anglii opuści również marcowe mecze międzypaństwowe.

Anglik walczy o miejsce w drużynie narodowej z Trentem Alexandrem Arnoldem z Liverpoolu, Kyle Walkerem z Manchesteru City i Recce Jamesem z Chelsea na mundial w Katarze. Z pewnością dostałby szansę w marcowych meczach reprezentacji Anglii z Wybrzeżem Kości Słoniowej I Szwajcarią, aby przekonać do siebie Garetha Southgate’a.

Trippier jest już po operacji i czeka go okres rekonwalescencji. Najlepszym scenariuszem dla zawodnika to czas od dwóch do czterech tygodni na zrośnięcie się kości i około dwóch lub trzech tygodni na powrót do formy. W oficjalnym oświadczeniu Newcastle United poinformowało jedynie, że gracza nie zobaczymy w najbliższych meczach.

Sytuacja kadrowa drużyny prowadzonej przez Howe’a nie jest dobra. Javier Manquillo, który jest naturalnym zmiennikiem dla Trippiera również jest kontuzjowany. Z powodu urazu wykluczonych jest także kilku innych zawodników.

