PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Trener Chelsea w pozytywach wypowiedział się o swoim podopiecznym

Graham Potter stwierdził, że Mount jest genialnym piłkarzem

Nie wiadomo jaka przyszłość czeka pomocnika z Anglii

Graham Potter komplementuje, Mount zostanie?

Szkoleniowiec Chelsea w bardzo pozytywny sposób wypowiedział się o swoim podopiecznym. Mason Mount, bo o nim mowa według Grahama Pottera jest genialnym piłkarzem. Mimo to nieznana jest przyszłość zawodnika w najbliższym sezonie. Mason Mount podobno pragnie pozostać w Chelsea, ale stawia władzom „The Blues” wysokie warunki finansowe, na które druga strona nie chce przystać.

– Mam tylko pozytywne rzeczy do powiedzenia na temat Masona. Jest genialny, ale to właśnie między Mountem a klubem rozstrzygnie się jego przyszłość w klubie. Jest wiele rzeczy, nad którymi nie mam kontroli, to klub decyduje – powiedział trener zespołu ze Stamford Bridge.

Zainteresowanie Masonem Mountem wykazuje m.in. Jürgen Klopp i Liverpool. Ofensywny pomocnik w obecnym sezonie zdobył 3 bramki i zaliczył 6 asyst.

Czytaj więcej: Trener komentuje pogłoski. “Transfer Felixa nie był niemożliwy”