Joao Felix mógł trafić do Aston Villi? Portugalczyk w styczniu został zawodnikiem Chelsea, ale zgodnie z doniesieniami zainteresowany jego pozyskaniem miał być także inny klub z Premier League. Te doniesienia skomentował trener ekipy z Birmingham.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix w zimie został wypożyczony z Atletico do Chelsea

Portugalczyk na Stamford Bridge spędzi pół roku

23-latek mógł trafić do innego klubu z Premier League?

Premier League. Felix mógł trafić do AV? Emery komentuje

Joao Felix został wypożyczony z Atletico Madryt do Chelsea. Reprezentant Portugalii w ciągu pół roku w Londynie ma się odbudować i wrócić do odpowiedniej dyspozycji. Na razie 23-latek w koszulce The Blues rozegrał dziewięć spotkań i strzelił dwa gole.

Czy londyńczycy byli jedynym klubem, który myślał o pozyskaniu wychowanka Benfiki? Swoje szanse na wzmocnienie kadry ofensywnym piłkarzem miała upatrywać również Aston Villa, prowadzona przez hiszpańskiego szkoleniowca Unaia Emery’ego. Jednak Felix wybrał przeprowadzkę do stolicy, a opiekun The Villans komentuje pogłoski dotyczące potencjalnych przenosin Portugalczyka do Birmingham.

– Porozumienie z Joao Felixem w styczniu nie było dla nas całkowicie niemożliwe, ale on chciał grać dla zespołu, który rywalizuje w Lidze Mistrzów. Ma wysoką pensję, a Chelsea zapłaciła za to dużą kwotę. Lubię go, ale tak naprawdę nigdy o niego nie walczyliśmy.