fot. PressFocus

Fabio Paratici został zawieszony w związku z postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości w Juventusie

Zawieszenie obejmuje cały świat, dlatego dotychczasowy dyrektor sportowy Tottenhamu nie może pełnić żadnej funkcji w piłce nożnej

Koguty domagają się wyjaśnień od FIFA

Tottenham chce wyjaśnić sprawę

Zawieszenie działaczy, którzy doprowadzili do nieprawidłowości w Juventusie zostało zwiększone do rangi ogólnoświatowej. W tej grupie jest Fabio Paratici, który dotychczas piastował stanowisko dyrektora sportowego Tottenhamu. Ta decyzja sprawia, że nie będzie on mógł przez 30 miesięcy sprawować żadnej funkcji związanej z piłką nożną. Jest to równoznaczne z uniemożliwieniem mu pełnienia obowiązków w ekipie Kogutów.

Londyńczycy wydali komunikat, w którym domagają się wyjaśnień ze strony FIFA. Angielski klub twierdzi, że na żadnym etapie obrad komisji nie został poinformowany o możliwym rozszerzeniu sankcji.

„Po dzisiejszych doniesieniach mediów dotyczących decyzji Komitetu Dyscyplinarnego FIFA o rozszerzeniu na cały świat sankcji nałożonej przez Federalny Sąd Apelacyjny FIGC na Fabio Paraticiego w dniu 20 stycznia 2023 roku, klub skierował pilne zapytanie do FIFA.

Chcielibyśmy wyjaśnić to, że kiedy Fabio przeprowadzał wczoraj wywiad na kanałach klubowych, ani on, ani klub nie mieli żadnych wskazówek co do tego, że taka decyzja zostanie podjęta przez FIFA, w oparciu o fakt, że sankcja FIGC została ogłoszona 20 stycznia 2023 roku i odwołanie od niej nastąpi w dniu 19 kwietnia 2023 roku” – czytamy w klubowym oświadczeniu.

