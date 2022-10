PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

Tottenham Hotspur przegrał wynikiem 1:2 z Newcastle United w spotkaniu w ramach 13. kolejki Premier League. “Koguty” po tej serii gier są na trzecim miejscu, a “Sroki” plasują się na czwartej lokacie.

Newcastle lepsze o Tottenhamu w niedzielnym meczu

Dwa poważne błędy popełnił Hugo Lloris

Na listę strzelców wpisali się Wilson, Almiron oraz Kane

Bramka Harry’ego Kane’a nic nie dała

Tottenham Hotspur wyglądał lepiej na początku tego spotkania. W pierwszych minutach trzy razy defensywę Newcastle United postraszył bowiem Heung-Min Son, którego współpraca z Harrym Kanem jak zwykle prezentowała się bardzo dobrze. Nick Pope po tych sytuacjach nie musiał jednak wyjmować piłki z siatki. “Koguty” miały jeszcze swoje szanse za sprawą Sessegnona, Bentancura czy Kane’a i kontrolowały wydarzenia na boisku. Niespodziewanie to “Sroki” objęły prowadzenie po tym, jak Hugo Lloris popełnił błąd. Francuz niepotrzebnie wyszedł za pole karne, a Wilson trafił do siatki. Od tego momentu piłkarze Eddiego Howe’a przejęli inicjatywę, czego dowodem w 40. minucie był gol Almirona na 2:0. Znowu nie najlepiej zachował się Lloris, który posłał niedokładne podanie, a to zapoczątkowało akcję bramkową. Do przerwy mieliśmy wynik 2:0 dla gości.

Na początku drugiej części gry dwie okazje miał strzelec drugiego gola – Miguel Almiron – lecz Paragwajczyk dwukrotnie “skiksował”. W 52. minucie doszło do ciekawej sytuacji, którą analizowali sędziowie – Joelinton uderzył głową, a jego strzał został zablokowany przez rękę zawodnika Spurs. Arbiter uznał jednak, że trafienie w rękę było ze zbyt bliskiej odległości i to przewinienie nie naruszyło przepisów. W 54. minucie Tottenham Hotspur ruszył z kontrą, po której Son wywalczył rzut rożny. Jak się później okazało, ta akcja przyniosła bramkę kontaktową podopiecznym Antonio Conte, której autorem był Harry Kane. Następnie “Koguty” dążyły do wyrównania – swoją szansę mieli m.in. Ivan Perisić czy ponownie Harry Kane, ale wynik meczu nie uległ już zmianie. Tottenham Hotspur – Newcastle United 1:2.