Gracze Liverpoolu naciskali na Bellinghama

W lecie poprzedniego roku doszło do hitowego transferu Juda Bellinghama z Borussii Dortmund do Realu Madryt. Pomocnik reprezentacji Anglii został wykupiony przez Królewskich za ponad 100 milionów euro, ale chętnych na jego pozyskanie było zdecydowanie więcej. Jednym z najpoważniejszych rywali ekipy z Hiszpanii był Liverpool, który również bardzo starał się o 20-latka. Wówczas na transfer mocno naciskał Jurgen Klopp, a gracze The Reds w czasie mundialu w Katarze mieli tajną misję.

Jak powiedział ówczesny obrońca Evertonu, a obecnie Leicester Conor Coady w rozmowie z “BBC 5 Live Sport”, Trent Aleksander-Arnold oraz Jordan Henderson naciskali na Bellinghama, aby ten wybrał Liverpool, a nie Real Madryt. 31-letni stoper we wspomnianej rozmowie wspomina, że gracze The Reds namawiali Juda na taki ruch nawet w czasie posiłków.

– Siedzieli obok niego i mówili, że Liverpool to znakomity klub. Chwalili też Jurgena Kloppa, że to znakomity trener, genialny taktyk, że będziesz pasował do całej układanki. My z resztą zespołu tego słuchaliśmy cały czas – powiedział Coady.

