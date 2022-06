Pressfocus Na zdjęciu: Louis van Gaal

Obejmując stanowisko trenera Manchesteru United Erik ten Hag od razu wskazał zarządowi, których zawodników chciałby latem zatrudnić w klubie. Wśród nich znajduje się jego były podopieczny z Ajaksu Amsterdam – Jurrien Timber. Zwolennikiem tego transferu nie jest Louis van Gaal. Zdaniem szkoleniowca reprezentacji Holandii, 20-latek nie będzie otrzymywał w Anglii zbyt wielu szans.

Manchester United planuje zimą przeprowadzić wiele transferów

Na liście życzeń nowego szkoleniowca figuruje Jurrien Timber z Ajaksu

Louis van Gaal uważa, że 20-latek nie będzie otrzymywał w Manchesterze zbyt wielu szans

Timber powinien wstrzymać się z transferem?

Największym problemem, z jakim borykał się w zeszłym sezonie Manchester United była niestabilność w defensywie. Fatalny sezon rozegrał Harry Maguire, a partnerujący mu Raphael Varane w niczym nie przypominał lidera formacji obrony znanego z Realu Madryt. Czerwone Diabły straciły w 38 meczach aż 57 goli, co było ich najgorszym wynikiem w historii Premier League. To problem, któremu w pierwszej kolejności chce zaradzić Erik ten Hag.

Holender chciałby sprowadzić do Manchesteru United Jurriena Timbera, z którym współpracował podczas ostatnich sezonów w Ajaksie Amsterdam. 20-latek mimo stosunkowo niskiego jak na środkowego obrońcę wzrostu imponuje dojrzałością boiskową i umiejętnością antycypowania zamiarów napastników rywali. Zwolennikiem transferu wychowanka Ajaxu do zespołu ten Haga nie jest Louis van Gaal. Zdaniem szkoleniowca reprezentacji Holandii, taki ruch może zaszkodzić jedynie zawodnikami. Ponadto stwierdził on, że działania transferowe Czerwonych Diabłów noszą znamiona jedynie komercyjnych, nie zaś faktycznie służących dobru zespołu.

– Piłkarz z jego jakością na pewno mógłby grać w Premier League – odparł van Gaal zapytany o osobę Jurriena Timbera podczas konferencji prasowej przed meczem z Walią.

– Jeśli uważa, że teraz należy wykonać wielki krok dla swojej kariery, to pytanie co jest dla niego priorytetem. Bo jeśli miałby nie grać, to nie byłaby to zbyt rozsądna decyzja. On musi mieć ciągłość w grze – dodał.

