Według informacji przekazanych przez Marka Ogdena z "ESPN", Thomas Frank jest kandydatem do zastąpienia Erika ten Haga w Manchesterze United od przyszłego sezonu.

IMAGO / Pro Sports Images / Nigel Keene Na zdjęciu: Thomas Frank

Manchester United w nowym sezonie może mieć nowego trenera

Spekuluje się ws. odejście Erika ten Haga

Kandydatem na następcę Holendra jest Thomas Frank

Kto za ten Haga?

Manchester United wciąż ma szanse, aby zakończyć ten sezon względnie dobrze. Ekipa “Czerwonych Diabłów” lokuje się na 6. pozycji w lidze i walczy o udział w Lidze Mistrzów w przyszłej kampanii. Niemniej nie wiadomo czy nawet taki scenariusz pozwoli zachować posadę Erikowi ten Hagowi, który ma wielu krytyków. Klub bowiem sonduje rynek pod względem ewentualnego zatrudnienia nowego szkoleniowca.

Jednym z kandydatów ma być Thomas Frank, który aktualnie prowadzi zespół Brentford, o czym donosi Mark Ogden z “ESPN”. 50-letni Duńczyk spisuje się w klubie z Londynu całkiem dobrze, a jakiś czas temu był łączony z Liverpoolem. Niemniej wydaje się, że nie jest on liderem listy życzeń ekipy z Old Trafford. Umowa, która wiąże go z aktualnym zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

