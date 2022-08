fot. PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Liverpool po pierwszym meczu ligowym w nowym sezonie z Fulham zremisował (2:2). Kłopotem dla The Reds było natomiast to, że kontuzji doznał Thiago Alcatara. ESPN twierdzi, że zawodnik może być wyłączony z gry nawet przez blisko sześć tygodni.

Liverpool w pierwszym meczu tego sezonu stracił Thiago

Hiszpański pomocnik doznał kontuzji uda

ESPN podaje, że 31-latek ma być gotowy do gry na starcie z Chelsea (18 września)

Thiago wyłączony z gry na 1,5 miesiąca

Liverpool to jeden z głównych pretendentów do walki o najwyższe cele w Premier League. Mimo że podopieczni Juergena Kloppa w spotkaniu pierwszej kolejki ligi angielskiej zaliczyli potknięcie. Kibiców The Reds bardziej jednak zmartwiło to, że w starciu z Fulham kontuzji doznał Thiago Alcantara.

Doświadczony piłkarz jest kolejnym pomocnikiem, który wypadł w Liverpoolu z gry z powodu kwestii zdrowotnych. Wcześniej urazy wykluczyły z gry Alexa Oxlade-Chamberleina i Curtisa Jonesa.

ESPN sugeruje, że Thiago Alcantara może wrócić do gry przed ósmą kolejką ligi angielskiej. Wówczas Liverpool zmierzy się z Chelsea. Spotkanie odbędzie się 18 września. Tym samym Hiszpan może być poza grą przez blisko sześć tygodni.

W poprzednim sezonie Thiago wystąpił w 39 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. 31-latek trafił do ekipy z Anfield Road w 2020 roku z Bayernu Monachium za ponad 20 milionów euro. Zawodnika ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca 2024 roku.

