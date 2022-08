fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Inter Mediolan według najnowszych informacji CalcioMercatoWeb jest gotowe na wymianę piłkarzy z Liverpoolem. Do ekipy z Anfield Road miałby trafić Marcelo Brozović. Tymczasem szeregi Nerazzurrich miałby wzmocnić ktoś z dwójki Roberto Firmino lub Naby Keita.

Inter Mediolan może na finiszu okna transrerowego wymienić się zawodnikami z Liverpoolem

CalcioMercatoWeb podaje, że Nerazzurri chcą kogoś z dwójki Roberto Firmino-Naby Keita

W przeciwnym kierunku miałby się udać Marcelo Brozovic

Firmino w Serie A, a Brozović w Premier League?

Inter Mediolan lada moment zacznie nowy sezon ligowy. Tymczasem klubowi działacze wygląda na to, że jeszcze pracują nad sfinalizowanie nowego transferu.

Według informacji CalcioMercatoWeb działacze aktualnych wicemistrzów Serie A są zainteresowani pozyskanie, kogoś z dwójki Roberto Firmino lub Naby Keita. Inter jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać jednego z zawodników, że jest gotowy oddać w zamian Marcelo Brozovicia.

Chorwacki pomocnik jest w klubie z Mediolanu od 2015 roku. W marcu tego roku przedłużył kontrakt z Interem o kolejne cztery sezony. Brozović wygrał z Czarno-niebieskimi mistrzostwo Serie A, Coppa Italia i Superpuchar Włoch.

Firmino to z kolei zawodnik, który zasilił szeregi The Reds latem 2015 roku. Obecna umowa Brazylijczyka z Liverpoolem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Tymczasem Keita jest w angielskiej ekipie od 2018 roku. Zawodnik tez ma umowę ważną z Liverpoolem do końca czerwca 2023 roku. Firmino i Keita wygrali z zespołem z Anfield Road siedem trofeów.

