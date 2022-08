PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Brytyjski Daily Mail informuje, że Erik ten Hag miał w ostatnich godzinach zmienić zdanie na temat Cristiano Ronaldo. Nowy menedżer Czerwonych Diabłów nie będzie już zatrzymywał Portugalczyka w klubie i pozwoli mu odejść, jeśli będzie taka możliwość.

Erik ten Hag nie będzie już zatrzymywał Ronaldo w Manchesterze United

Holender, według brytyjskich mediów, miał zmienić zdanie odnośnie Portugalczyka

Przyszłość napastnika jest bardzo skomplikowana i trudno przewidzieć, jak potoczą się jego dalsze losy

Ronaldo działa destrukcyjnie na szatnię Manchesteru United

Cristiano Ronaldo od kilku tygodni dąży do opuszczenia Manchesteru United, aby grać w Lidze Mistrzów. Jednak, jak na razie, Portugalczyk utknął na Old Trafford. Media, co chwilę wymieniają nowe kluby, które nie są nim zainteresowane, dlatego szansę na jego odejście maleją.

Erik ten Hag do tej pory utrzymywał, że Ronaldo jest częścią jego planów na odbudowę United w nowym sezonie. Mimo zachowania Portugalczyka, holenderski trener w każdym wywiadzie podkreślał, że napastnik jest ważnym dla niego zawodnikiem.

Jednak według Daily Mail to się miało zmienić po przegranym 0:4 meczu Manchesteru United z Brentford w 2. kolejce Premier League. Media już w niedzielę rozpisywały się o pomeczowej sytuacji, gdy Cristiano Ronaldo schodził do szatni po końcowym gwizdku nie zwracając żadnej uwagi na trenera. Ponadto miało też dojść do spięcia z asystentem Ten Haga, Stevem McClarenem.

Ten Hag miał zmienić zdanie i jest otwarty na odejście Ronaldo, powołując się na jego trudną reintegrację z powrotem do składu po tym, jak opuścił większość przedsezonowych przygotowań z powodów rodzinnych. Według doniesień Portugalczyk nie jest zainteresowany nawiązywaniem kontaktów z resztą grupy, a także miał krytykować podczas treningów agresywny styl gry narzucony przez holenderskiego menedżera. Reprezentant Portugalii ma zły wpływ na resztę zawodników.

Jednak United odrzucili sugestie, że kontrakt Ronaldo może zostać rozwiązany i powtórzyli, że zostaje w klubie. The Athletic twierdzi, że United rozważy sprzedaż Portugalczyka tylko w momencie, gdy znajdą nowego napastnika bowiem ich potrzebę wzmocnienia ataku nasiliła kontuzja Anthony’ego Martiala.

