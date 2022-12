fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Ważą się losy przyszłości Marcusa Rashforda. Z wielkim podziwem o jego umiejętnościach wypowiedział się szkoleniowiec Manchesteru United Erik ten Hag.

Kontrakt Marcusa Rashforda wygasa wraz z końcem sezonu

Manchester United planuje podpisać z nim wieloletnią umowę

Erik ten Hag porównuje Anglika do Kyliana Mbappe

Erik ten Hag pod wrażeniem umiejętności Rashforda

Marcus Rashford w obecnym sezonie spisuje się zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim. Po zmianie menedżera stał się on czołową postacią ofensywy Manchesteru United. W samej Premier League strzelił już cztery bramki, a do tego dorobku dołożył także trzy trafienia w Lidze Europy.

Olbrzymim fanem talentu Anglika jest Erik ten Hag, który wyróżnił jego najmocniejsze strony. Przy okazji porównał swojego podopiecznego do Kyliana Mbappe.

– Od pierwszej chwili dostrzegłem ogromny potencjał u Marcusa. Teraz chodzi o wydobycie tego potencjału. Uważam, że kiedy Marcus ustawia się za linią obrońców, to praktycznie nie ma obecnie lepszego piłkarza na świecie.

– Jest jeszcze Kylian Mbappe, piłkarza takiego typu mam na myśli. Gry Marcus Rashford ustawia się za linią obrony, to jest świetny. Poprawił również grę bez piłki – wymienia Holender.

Przyszłość Rashforda stoi pod znakiem zapytania. Jego kontrakt wygasa po sezonie, a Manchester United ma opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Celem klubu jest natomiast podpisanie wieloletniej umowy. Ten Hag przekonuje, że napastnik czuje się dobrze na Old Trafford.

– Jedną z pierwszych rzecz, którą mu powiedziałem, była: „Przychodź na treningi i uśmiechaj się”. To daje ci energię. Marcus był jednym z pierwszych zawodników, którzy przychodzili do Carrington z uśmiechem na ustach. Praca z nim to prawdziwa przyjemność. Doceniam jego talent i myślę, że teraz również jest bardziej szczęśliwy poza boiskiem. Musi podjąć decyzję. My możemy tylko pokazać mu, że jest obecnie w najlepszym klubie, jakim może być – mówi.

