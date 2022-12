fot. PressFocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko jest rozchwytywany przez najlepsze kluby na świecie. Po sezonie wygasa jego kontrakt, a Borussia Dortmund musi zmierzyć się z bogatszymi markami. Do walki o młodziutkiego napastnika włączyła się Chelsea, która rozpoczęła już rozmowy w sprawie nawiązania współpracy.

Po sezonie Youssoufa Moukoko będzie wolnym zawodnikiem

Borussia Dortmund stara się przekonać go do przedłużenia kontraktu

Do walki o napastnika włączyła się Chelsea, która oferuje umowę do 2028 roku

Moukoko przebiera w ofertach

Youssoufa Moukoko trafił na usta kibiców już w sezonie 2020/2021, kiedy to w bardzo młodym wieku przebił się do pierwszej drużyny Borussii Dortmund i szybko udowodnił, że nie było to przypadkowe. W obecnej kampanii jest już pełnoprawnym elementem wyjściowej jedenastki, a jego 14 występów w Bundeslidze zaowocowało sześcioma trafieniami i czterema asystami.

Błyskawiczny progres 18-latka przyczynił się do powołania do seniorskiej reprezentacji Niemiec, a także ogromnego zainteresowania ze strony innych klubów. Zwłaszcza, że niebawem nadarzy się znakomita okazja, aby pozyskać go do siebie.

Po sezonie wygasa bowiem kontrakt napastnika. Borussia Dortmund oczywiście dąży do jego przedłużenia, choć sam zawodnik zwleka i nie wygląda na szczególnie przekonanego do tej opcji. Wokół niego pojawia się wiele ekip, które dysponują zdecydowanie większymi pieniędzmi.

Moukoko będzie mógł już w styczniu podpisać umowę z nowym pracodawcą. Do walki o 18-latka włączyła się Chelsea, która oferuje kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Oczywiście mógłby on liczyć na pokaźną podwyżkę, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zarobki w Borussii.

#Chelsea have opened talks to try to sign the young star Youssoufa #Moukoko as a free agent from July. Offered a rich contract until 2028. #transfers #CFC https://t.co/iHzNHeuAAJ — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 12, 2022

