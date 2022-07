PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag wziął udział w konferencji prasowej przed pierwszym meczem sparingowym, w którym Czerwone Diabły zmierzą się w Bangkoku z Liverpoolem. Holender zapowiedział, że Cristiano Ronaldo nie jest na sprzedaż. Menedżer ujawnił też, że Harry Maguire pozostanie kapitanem drużyny, ale nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące potencjalnych wzmocnień.

Erik ten Hag wziął udział w konferencji przed pierwszym sparingiem Man Utd

Menedżer zapowiedział, ze Cristiano Ronaldo nie jest na sprzedaż

Holender nie chciał rozmawiać o potencjalnych wzmocnieniach

Ten Hag wierzy, że Ronaldo zostanie w United

Maguire nosi opaskę na stałe od stycznia 2020 roku, kiedy jego poprzednik Ashley Young odszedł z Old Trafford. Sugerowano, że Ten Hag rozważy mianowanie nowego kapitana z Bruno Fernandesem i Davidem de Geą jako potencjalnymi kandydatami, ale Holender jest zadowolony, że Maguire pozostanie w tej roli.

– Harry Maguire jest kapitanem. Oczywiście muszę poznać wszystkich zawodników, ale jest doświadczony i osiągnął wiele sukcesów – krótko odparł ten Hag.

Nie mogło też zabraknąć pytania o Cristiano Ronaldo. – Nie ma go z nami z powodów osobistych. Cristiano znajduje się w naszych planach na przyszły sezon i już nie mogę doczekać się współpracy z nim. Nie powiedział mi, że chce odejść. Czytałem o tym, ale to, co mogę teraz powiedzieć to to, że nie jest na sprzedaż. Powtarzam jest w naszych planach i chcemy razem odnieść sukces – skomentował Holender.

– Frenkie de Jong? Nigdy nie rozmawiam o zawodnikach, którzy mają kontrakty z innymi klubami, dlatego nie będę odpowiadał na pytania z nim związane. Mogę potwierdzić, że wciąż szukamy nowych graczy do wzmocnienia drugiej linii. Chcemy dodać do drużyny odpowiednich zawodników. Mamy naprawdę dobry skład i pracujemy nad rozwojem naszego sposobu gry – mówił menedżer Czerwonych Diabłów.

Zobacz także: Eriksen w tym tygodniu dołączy do Manchesteru United