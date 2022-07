PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen w tym tygodniu ma zostać zawodnikiem Manchesteru United. Serwis Manchester Evening News informuje, że Czerwone Diabły mają nadzieję, iż Duńczyk dołączy do zespołu podczas przedsezonowego tournee w Australii.

Eriksen w tym tygodniu podpisze kontrakt z Manchesterem United

W klubie liczą, że Duńczyk dołączy do zespołu przebywającego na tournee w Australii

Wciąż niejasna pozostaje sytuacja Cristiano Ronaldo

Eriksen o krok od Manchesteru United

30-letni Eriksen ma przejść w tym tygodniu rygorystyczną procedurę związaną z testami medycznymi. Manchester United jest świadom zatrzymania akcji serca doznanej podczas gry dla reprezentacji Danii w meczu przeciwko Finlandii podczas mistrzostw Europy w zeszłym roku.

W ubiegłym tygodniu media poinformowały, że Duńczyk osiągnął ustne porozumienie z Manchesterem United w sprawie kontraktu i tylko testy medyczne dzielą go od podpisania kontraktu z Czerwonymi Diabłami. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu tego tygodnia dojdzie do podpisania umowy, a zawodnik doleci do drużyny przebywającej w Australii by móc kontynuować przygotowania do nowego sezonu z resztą grupy.

Eriksen ostatnie miesiące spędził w Brentford, gdzie wystąpił w jedenastu spotkaniach. Zdobył też jednego gola. Drużyna z Londynu miała nadzieję, że zatrzyma Duńczyka w swoich szeregach, jednak 30-letni pomocnik zdecydował się dołączyć do Manchesteru United.

Natomiast wciąż pod znakiem zapytania stoi sytuacja Cristiano Ronaldo, który nadal przebywa w Lizbonie i trenuje indywidualnie. Zawodnik jest niezadowolony z braku awansu do Ligi Mistrzów i obniżenia w związku z tym pensji o 25 procent. W klubie jednak zaakceptowali tłumaczenie Portugalczyka, który nie dołączył do drużyny ze względów rodzinnych. Źródła bliskie United twierdzą, że Ten Hag i jego sztab szkoleniowy skupiają się na piłkarzach dostępnych w Tajlandii i nie są zniechęceni nieobecnością Ronaldo, dodaje Manchester Evening News.

