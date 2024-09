Ten Hag odpiera zarzuty eksperta. Trener Man Utd znów się tłumaczy

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag dał odpocząć Rashfordowi

Jamie Redknapp, były piłkarz i ekspert Sky Sports, wyraził zaskoczenie faktem, że Marcus Rashford, który zdobył trzy gole w dwóch ostatnich meczach, został pominięty w wyjściowym składzie na sobotni mecz z Crystal Palace. Wskazał, że decyzja ta może być związana z czymś, co wydarzyło się poza boiskiem, przypominając jednocześnie o wcześniejszych problemach Rashforda z dyscypliną. W zeszłym sezonie 26-latek miał kłopoty po tym, jak opuścił trening po całonocnej imprezie.

Redknapp zasugerował, że taki krok Ten Haga, który w mediach wspomniał o potrzebie utrzymywania przez Rashforda odpowiedniego stylu życia, może wpłynąć negatywnie na piłkarza. – Nie sądzę, aby to było idealne dla klubu, ponieważ każda konferencja prasowa będzie teraz o Rashfordzie – stwierdził Redknapp. Dodał także, że Sir Alex Ferguson nigdy nie krytykowałby swoich piłkarzy publicznie w taki sposób.

Erik ten Hag szybko zareagował na komentarze Redknappa, krytykując go za tworzenie bezpodstawnych spekulacji. – To szalone. To zwykła rotacja. Mamy wiele meczów do rozegrania i więcej niż 11 piłkarzy, więc każdy musi dostać swoją szansę, jeśli zasłuży – powiedział menedżer United. Podkreślił, że Rashford nie został odsunięty z powodu jakichkolwiek problemów z dyscypliną czy formą. – Jestem bardzo zadowolony z Marcusa, z jego gry w obronie i ataku. Nie ma tu nic wspólnego – dodał Ten Hag.

Marcus Rashford, który w zeszłym sezonie podpisał lukratywny kontrakt o wartości 300 tysięcy funtów tygodniowo, nie miał najlepszego początku sezonu. Niemniej jednak, w ostatnich meczach zaczął odbudowywać swoją formę. Strzelił gola w wygranym 3:0 meczu z Southampton w Premier League oraz zanotował dwa trafienia w starciu z Barnsley w Carabao Cup.

