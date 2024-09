Ten Hag pod coraz większą presją. Holender stracił szatnię Man Utd?

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Byli piłkarze United ostro o grze Man Utd

Manchester United zanotował kolejną bolesną porażkę przegrywając 0:3 z Tottenhamem, co nastąpiło po równie upokarzającej porażce z Liverpoolem. Gary Neville, były kapitan United, w rozmowie ze Sky Sports nie krył oburzenia. – To było obrzydliwe pod względem wysiłku i jakości. Jeden z najgorszych występów, jakie widziałem pod wodzą Ten Haga – stwierdził. Neville podkreślił, że pierwsza połowa meczu była szczególnie fatalna, a fani na trybunach kierowali swoją złość na sędziego, mimo że to nie on był głównym problemem.

Jamie Redknapp, również ekspert Sky Sports, dodał, że taka gra często prowadzi do zwolnienia menedżera: – Widziałem wiele meczów, po których menedżerowie tracili pracę. Takie występy sprawiają, że klub szuka nowego trenera.

Erik Ten Hag utrzymał swoją posadę po trudnym letnim okresie, jednak teraz presja na Holendra rośnie. Po tym, jak Bruno Fernandes został wyrzucony z boiska w trakcie meczu, a drużyna przegrała dwa kolejne spotkania 0:3, pojawiły się głosy o możliwej zmianie na stanowisku trenera. Redknapp ostrzegał, że w momencie, gdy klub aktywnie poszukuje nowego menedżera, obecny trener traci swoje wsparcie w szatni. – Gracze wiedzą, że nie jesteś już tym człowiekiem, który ma ich prowadzić. Nie możesz dalej trenować drużyny, gdy klub szuka innego menedżera.

Nie tylko Neville i Redknapp byli rozczarowani. Rio Ferdinand, kolejny były piłkarz Manchesteru United, był jeszcze bardziej dosadny. – To był żałosny występ. Bez walki, bez pomysłu, bez serca – podsumował. Ferdinand, który sam wielokrotnie grał w derbach na Old Trafford, nie ukrywał, że oczekiwał znacznie więcej od zespołu. – W szatni powinny lecieć iskry. Mam nadzieję, że ktoś krzyczał, kogoś postawiono pod ścianą. Chcę zobaczyć walkę, to minimum.

