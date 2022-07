PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag nie ma wątpliwości, że Manchester United potrzebuje kolejnych wzmocnień przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jego zdaniem obecna kadra jest niewystarczająca.

Malacia i Eriksen to dwaj nowi zawodnicy Manchesteru United

Czerwone Diabły pracują nad kolejnymi wzmocnieniami

Erik ten Hag nie ma wątpliwości, że klub potrzebuje kolejnych wzmocnień

“Ronaldo? Skupiam się na zawodnikach, których mam do dyspozycji”

Tyrell Malacia i Christian Erkisen to dwóch zawodników, którzy tego lata dołączyli do Manchesteru United. Według prasy do klubu w najbliższym czasie trafi także Lisandro Martinez z Ajaksu Amsterdam. Czerwonym Diabłom wciąż nie udało się jednak pozyskać Frenkiego de Jonga, natomiast Jurrien Timber przedłuży kontrakt z Ajaksem Amsterdam, dlatego działania klubu z Old Trafford nie mogą w pełni satysfakcjonować Erika ten Haga.

– Udało nam się pozyskać Eriksena i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Jestem także usatysfakcjonowany dotychczasowymi występami pomocników w czasie obozu przygotowawczego – mówił podczas konferencji prasowej Erik ten Hag.

– Jednak w sezonie czeka nas wiele meczów. Również przez listopadowe mistrzostwa świata terminarz spotkań będzie bardzo napięty. W związku z tym potrzebujemy znacznie więcej możliwości. Dobry skład pozwoli uzyskać znacznie lepsze wyniki na koniec sezonu. Musimy się jeszcze bardziej wzmocnić. Szukamy nowych zawodników, ale mamy określone wymagania. Uważam, że mamy jeszcze trochę czasu, aby dokonać wzmocnień – dodał menedżer Czerwonych Diabłów.

Nie mogło także zabraknąć pytania o Cristiano Ronaldo, który wciąż nie dołączył do drużyny i chce odejść z klubu. – Czy obawiam się o jego przyszłość? Oczywiście, ale w tym momencie zaniepokojenie to nie jest właściwe słowo. Obecnie chcę skupić się na zawodnikach, których mam do dyspozycji.

Manchester United jak dotąd rozegrał trzy sparingi i wszystkie zakończył zwycięstwem. Czerwone Diabły pokonały Liverpool, Melbourne Victory oraz Crystal Palace. W kolejnym spotkaniu zmierzą się 23 lipca z Aston Villą, a następnie czekają ich rywalizacje z Atletico Madryt oraz Rayo Vallecano.

