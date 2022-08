Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo opuścił Old Trafford przed końcem meczu z Rayo Vallecano. Taką postawę skrytykował trener Manchester United Erik ten Hag.

W niedzielnym sparingu kilku piłkarzy Manchesteru United wyszło ze stadionu przed końcem meczu

W gronie tym był Cristiano Ronaldo

O komentarz w tej sprawie został poproszony Erik ten Hag

Erik ten Hag jasno o sytuacji z Ronaldo

Manchester United przygotowując się do sezonu 2022/2023 zagrał sześć meczów towarzyskich. Mimo tego Erik ten Hag mógł liczyć na Cristiano Ronaldo tylko w jednym ze spotkań. Nie milkną pogłoski o tym, że Portugalczyk chce opuścić Czerwone Diabły i dołączyć do klubu grającego w Lidze Mistrzów.

Angielski klub wyraził zgodę na to, aby Ronaldo dołączył do drużyny później, niż reszta zawodników. Oficjalnym powodem były sprawy rodzinne. Portugalczyk zagrał w minioną niedzielę przeciwko Rayo Vallecano. Erik ten Hag zdjął 37-latka po pierwszej połowie, ale ten nie zaczekał z opuszczeniem Old Trafford do końca spotkania (1:1).

Przedwczesne wyjście Ronaldo ze stadionu w rozmowie z holenderskim oddziałem Viaplay skomentował Erik ten Hag. – Dużo graczy wyszło wcześniej. To nieakceptowalne, dla każdego. Powiedziałem im, że jesteśmy drużyną, a to znaczy, że musisz zostać do końca – powiedział opiekun Manchesteru United.

Ronaldo jest ważny dla Erika ten Haga, ale nie wiadomo, czy działa to w dwie strony. Manchester United pierwszy mecz w nowym sezonie Premier League zagra 7 sierpnia z Brighton. Angielskie media informują, że Portugalczyka zabraknie w wyjściowej jedenastce Czerwonych Diabłów. Holenderski trener według The Sun ma postawić w ataku na tercet: Jadon Sancho – Anthony Martial – Marcus Rashford.

