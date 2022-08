PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag postanowił stanąć w obronie Cristiano Ronaldo, który przedwcześnie opuścił Old Trafford podczas meczu Manchesteru United z Rayo Vallecano. Portugalczyk był jednym z kilku piłkarzy, który zachował się niewłaściwie, jednak krytyka spadła głownie na niego, z czym nie zgadza się nowy menedżer Czerwonych Diabłów.

Ten Hag stanął w obronie Ronaldo

Kilku zawodników przedwcześnie opuściło Old Trafford podczas meczu z Rayo Vallecano

Holender przyznał, ze skupienie uwagi tylko na Portugalczyku jest niewłaściwe

Ten Hag broni Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo od kilku tygodni utrzymuje, że chce odejść z Manchesteru United, jednak wciąż nie znalazł się żaden chętny. Portugalczyk swoimi działania dobitnie podkreśla swoją wolę, dlatego media skupiły się na jego osobie, gdy przedwcześnie opuścił Old Trafford w zeszły weekend. Jednak nie tylko on tak zrobił.

Erik ten Hag przyznał wtedy, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Menedżer United po kilku dniach dodaje jednak, że skupianie się w tym przypadku tylko i wyłącznie na jednym zawodniku jest nie w porządku.

– Było wielu graczy, którzy opuścili stadion, ale uwaga skupia się na Cristiano i to nie jest w porządku – powiedział Ten Hag podczas konferencji prasowej przed otwarciem sezonu przeciwko Brighton w niedzielę. – Chcę jeszcze raz podkreślić, że nie tylko on tak zrobił. Był częścią grupy. Wydarzyło się coś, co nie miało prawa się zdarzyć.

Menedżer Czerwonych Diabłów wydawał się być nieco poirytowany kolejnymi pytaniami dziennikarzy o przyszłość Cristiano Ronaldo. – Mówiłem już wcześniej, że planujemy sezon z Ronaldo. Mamy najlepszego napastnika i jestem naprawdę szczęśliwy, że on tu jest, jest w kadrze i trzymamy się tego planu – powiedział holenderski trener.

Ten Hag potwierdził, że Anthony Martial opuści niedzielny mecz z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego, ale nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy oczekuje, że klub sfinalizuje transfer Frenkie de Jonga przed końcem okienka transferowego. United sprowadziło już pomocnika Christiana Eriksena oraz obrońców Lisandro Martineza i Tyrella Malacię.

