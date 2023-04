Chelsea rozstała się w niedzielę z Grahamem Potterem. Anglik utrzymał się na ławce trenerskiej The Blues raptem kilka miesięcy. Zwolnienie swojego kolegi po fachu skomentował Erik ten Hag.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Graham Potter nie wytrzymał całego sezonu na ławce Chelsea

Anglik został zwolniony w niedzielę i tymczasowo zastąpiony swoim asystentem

Erik ten Hag skomentował utratę pracy swojego kolegi po fachu

“Musi być równowaga”

Kadencja Grahama Pottera w Londynie nie była szczególnie udana. Anglik nie wpłynął długofalowo na poprawę wyników Chelsea i pożegnał się z nią po niedzielnej porażce z Aston Villą. W momencie zatrudnienia byłego szkoleniowca Brighton przedstawiano ambitne plany i projekt, który wytrzymał raptem kilka miesięcy. Erik ten Hag został zapytany o zwolnienie swojego kolegi po fachu.

– W futbolu nigdy nie dostajesz wystarczająco dużo czasu. W piłce nożnej na najwyższym poziomie chodzi o wyniki. Tak wygląda ten sport i trzeba to zaakceptować. W międzyczasie musisz notować postępy. Musi być równowaga – uważa.

Manchester United również notuje obecnie gorszy okres. Holender przekonuje, że wynika to z absencji Casemiro oraz Christana Eriksena.

– Casemiro i Eriksen to dwaj bardzo dobrzy i niezwykle doświadczeni pomocnicy. Mecze zawsze rozstrzygają się w drugiej linii, a z nimi to łatwiejsze. Kiedy brakuje dwóch piłkarzy takiej klasy, to wszystko jest jasne. Wszystko staje się nagle trudne. Cóż, i tak musimy wygrywać – analizuje ten Hag.

