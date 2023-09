IMAGO / Gary Oakley Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United notuje niezbyt dobry początek sezonu

Erik ten Hag musi jak najszybciej zażegnać kryzys

Holender chciałby obronić triumf w Carabao Cup

Erik ten Hag celuje w zwycięstwo w Carabao Cup

Manchester United po sześciu meczach Premier League zajmuje 9. miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów. Czerwone Diabły nie prezentują się najlepiej, ale Erik ten Hag wierzy w zażegnanie kryzysu. Holender chciałby obronić triumf w Carabao Cup.

– To były dla nas ważne rozgrywki w zeszłym sezonie i nie zmieniło się to w tym roku. Chcemy obronić trofeum, więc witając dziś wieczorem Roya Hodgsona i Crystal Palace, jest to dla nas szansa, aby podążać dalej we właściwym kierunku – skomentował przed meczem z Crystal Palace.

– Chcemy oczywiście wygrać, abyśmy mogli awansować do czwartej rundy, ale ważne jest dla nas również, aby bazować na pozytywnym występie i wyniku, jaki osiągnęliśmy w sobotni wieczór w Burnley – mówił.

– Teraz potrzebujemy konsekwencji, nie tylko w meczu z meczem, ale także w trakcie meczów. Nawet pomimo porażek w tym sezonie, mieliśmy kilka dobrych okresów w grze i pokazaliśmy prawdziwą jakość, ale zawiedliśmy w kluczowych momentach – kontynuował.